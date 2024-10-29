Потери ВСУ в Курской области составили более 27,9 тысячи человек и 179 танков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 27 950 военнослужащих и 179 танков, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, российские военные уничтожили 100 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 032 боевые бронированные машины и 734 автомобиля. Украинские войска также лишились 240 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в числе которых оказалось 11 HIMARS и 6 MLRS, произведенных в США.

Вместе с тем уничтожены 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ и 12 РЛС контрбатарейной борьбы, а также 3 РЛС ПВО, 24 единицы инженерной и другой техники. Украинские формирования потеряли 13 инженерных машин разграждения, 1 установку разминирования УР-77, 4 бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабную машину.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом ВС РФ создали надежное кольцо площадью примерно 6 на 15 километров вокруг ВСУ в Курской области и сжимают его, ликвидируя группировку, сообщил ранее Владимир Путин. Таким образом, российская армия заблокировала около 2 тысяч украинских военных.

