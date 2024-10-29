Шеф Пентагона в Киеве получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области

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Шеф Пентагона Ллойд Остин во время своего визита в Киев получил от властей Украины персональный брифинг касательно планов ВСУ в Курской области. Об этом рассказала заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

"Когда министр был на Украине, то ему провели персональный брифинг об их планах относительно Курска", – приводит ее слова РИА Новости.

О том, что Остин приехал в Киев с необъявленным визитом, стало известно 21 октября. Зарубежные СМИ указывали на важность этой поездки, поскольку будущее американской помощи Киеву "висит на волоске", а Россия продолжает добиваться устойчивых успехов на поле боя.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.