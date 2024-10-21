Reuters: глава Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

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Министр обороны США Ллойд Остин приехал в Киев с необъявленным визитом, сообщает "Радио 1" со ссылкой на агентство Reuters.

По данным СМИ, в ходе этой поездки шеф Пентагона должен показать, что Вашингтон остается партнером и союзником Украины в преддверии президентских выборов в США.

Ожидается, что он проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой министерства обороны Рустемом Умеровым. В ходе переговоров стороны обсудят потребности Украины в вооружениях.

По информации агентства, эта поездка очень важна, поскольку будущее американской помощи Киеву "висит на волоске", а Россия продолжает добиваться устойчивых успехов на поле боя.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима. Он призвал западных союзников по НАТО продолжать военную помощь Украине.

До этого Байден объявил о новой военной помощи Украине на общую сумму 425 миллионов долларов. В пакет помощи вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля – воздух, бронетехника и критически важные боеприпасы, необходимые для удовлетворения насущных потребностей Украины.

Помимо этого, в ноябре Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по Украине на уровне глав государства. Встреча станет частью усилий по обеспечению украинского государства всем необходимым для продолжения ее борьбы против России и укрепления безопасности в регионе.

