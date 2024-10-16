США объявили о новой военной помощи Украине на 425 млн долларов

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Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на общую сумму 425 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Белого дома по итогам разговора американского лидера с Владимиром Зеленским.

В пакет помощи вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля – воздух, бронетехника и критически важные боеприпасы, необходимые для удовлетворения насущных потребностей Украины.

Помимо этого, в ноябре Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по Украине на уровне глав государства. Встреча станет частью усилий по обеспечению украинского государства всем необходимым для продолжения ее борьбы против РФ и укрепления безопасности в регионе.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС брать в долг ради военной помощи Украине, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Откуда взять эти деньги? Должны ли мы ждать разработки нового многолетнего бюджета ЕС в 2028 году? Я не думаю. Страны могут взять новые долговые обязательства ЕС, как во время коронавируса", – сказал он.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз продлит мандат своей военной миссии на Украине сразу на два года. Кроме того, Боррель отмечал, что военная помощь Евросоюза Украине достигла 43,5 миллиарда евро. По его словам, если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро.

При этом глава европейской дипломатии подчеркивал, что ЕС не хочет воевать с РФ. По его мнению, разрешение для ВСУ бить по территории России не является признаком участия европейских стран в вооруженном конфликте.