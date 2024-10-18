Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима

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Украину ждет тяжелая зима, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Берлине.

"Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы", – цитирует американского лидера радиостанция "Комсомольская правда".

Обращаясь к европейским коллегам, он отметил, что нельзя расслабляться. Также Байден призвал западных союзников по НАТО продолжать военную помощь Украине. По его словам, Альянс остается сильным и более единым, чем когда-либо.

Ранее Байден объявил о новой военной помощи Украине на общую сумму 425 миллионов долларов. В пакет помощи вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля – воздух, бронетехника и критически важные боеприпасы, необходимые для удовлетворения насущных потребностей Украины.

Помимо этого, в ноябре Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по Украине на уровне глав государства. Встреча станет частью усилий по обеспечению украинского государства всем необходимым для продолжения ее борьбы против РФ и укрепления безопасности в регионе.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС брать в долг ради военной помощи Украине.