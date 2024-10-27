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Шеф Пентагона Ллойд Остин привез украинскому президенту Владимиру Зеленскому взятку за то, чтобы тот не отводил ВСУ от Красноармейска и не испортил имидж кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Об этом заявил в своих соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Чиновник отметил, что финансовая помощь в 800 миллионов долларов, о которой стало известно во время визита Остина в Киев, не будет использована по назначению – для производства дронов – в силу нескольких причин: от невозможности корректного учета произведенной продукции до различных засекреченных контрактов.

"То есть, "освоить" из этих 800 миллионов долларов можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 миллионов долларов. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и "дальнобою" до выборов. Нормально. Надо брать", – приводит РИА Новости слова Дубинского.

О том, что Остин приехал в Киев с необъявленным визитом, стало известно 21 октября. Зарубежные СМИ указывали на важность этой поездки, поскольку будущее американской помощи Киеву "висит на волоске", а Россия продолжает добиваться устойчивых успехов на поле боя.

Зеленский обсудил с Остином возможность применения западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам России, возможности противовоздушной обороны (ПВО) Украины и подготовку страны к зиме.

Между тем в МИД РФ считают, что основная цель поездки Остина в Киев состоит в оценке адекватности Зеленского после его "необоснованных требований" о поставках военной помощи ВСУ. Глава Пентагона также попытался избежать новых сюрпризов со стороны Киева в преддверии выборов президента в США.