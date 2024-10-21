Фото: AP Photo/Press Service Of The President Of Ukraine

Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев для оценки адекватности украинского президента Владимира Зеленского после его "необоснованных требований" о поставках военной помощи ВСУ. Таким мнением поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам посла, Остин также попытался избежать новых сюрпризов со стороны Киева в преддверии выборов президента в США. Так, слишком большие обязательства перед третьими странами не воодушевляют местных избирателей голосовать за того или иного кандидата, отметил Мирошник.

"Остин предпочел бы обязательства оставить в формате громких, но пустых лозунгов, чтобы безумными цифрами затрат не пугать американского налогоплательщика и удержать Зеленского от дальнейших попыток своим вымогательствами вмешиваться в предвыборную кампанию демократов", – цитирует дипломата ТАСС.

Посол предположил, что после визита Остина украинские и западные СМИ будут писать об отправке "большой руки помощи" из США в Киев для создания образа "нерушимой и стратегической дружбы галантерейщика и кардинала".

О том, что Остин приехал в Киев с необъявленным визитом, стало известно 21 октября. Зарубежные СМИ указывали на важность этой поездки, поскольку будущее американской помощи Киеву "висит на волоске", а Россия продолжает добиваться устойчивых успехов на поле боя.

Между тем Зеленский обсудил с Остином возможность применения западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам России, возможности противовоздушной обороны (ПВО) Украины и подготовку страны к зиме.