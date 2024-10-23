Глава Пентагона усомнился, что Украина достигнет ударами ATACMS баз ВКС России

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Глава Пентагона Ллойд Остин сомневается, что Украина сможет "достать" ударами американских ракет большой дальности военные базы на территории России, сообщает МК.

По его мнению, российские власти давно подготовились к подобному сценарию и уже переместили воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS. По этой причине министр обороны США назвал нецелесообразными поставки таких вооружений Киеву. Вместо этого он посоветовал Киеву производить БПЛА высокой дальности.

Остин приехал в Киев с необъявленным визитом 21 октября. Зарубежные СМИ указывали на важность этой поездки, поскольку будущее американской помощи Киеву "висит на волоске", а Россия продолжает добиваться устойчивых успехов на поле боя.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с Остином возможность применения западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам России, возможности противовоздушной обороны (ПВО) Украины и подготовку страны к зиме.