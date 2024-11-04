ABC: сотрудники избиркомов в США получают угрозы физической расправы

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Сотрудники, задействованные в работе избирательных комиссий на президентских выборах в США, получают угрозы физической расправы. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на документы нью-йоркской полиции.

Из материалов следует, что поток угроз вынуждает правоохранительные органы выделять "значительные ресурсы" на обеспечение безопасности и порядка на выборах. В список возможных целей атак попали не только сотрудники избиркомов, но и офисы предвыборных штабов, а также избирательные участки.

Всего с апреля 2024 года ФБР США зафиксировало порядка 2 тысяч угроз в отношении персонала участков и начало около 100 разбирательств по соответствующим инцидентам, пишет телеканал.

Накануне выборов свыше 600 сотрудников технического персонала американской газеты New York Times прекратили работу и вышли на забастовку. В число бастующих вошли программисты, дизайнеры, специалисты по обработке данных и менеджеры.

Как отметили представители профсоюза причиной забастовки стала нечестная трудовая практика. Работники затребовали изменения трудового договора и улучшения условий. Например, включение в договор условия об увольнении только по справедливым основаниям, изменение графиков работы и мер социальной поддержки, а также увеличение зарплат.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили вице-президента Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула экс-президента США Дональда Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов.

