Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 22:48

В мире
Главная / Новости /

ABC: сотрудники избиркомов в США получают угрозы физической расправы

Сотрудники избиркомов в США получают угрозы физической расправы – СМИ

Фото: 123RF/photovs

Сотрудники, задействованные в работе избирательных комиссий на президентских выборах в США, получают угрозы физической расправы. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на документы нью-йоркской полиции.

Из материалов следует, что поток угроз вынуждает правоохранительные органы выделять "значительные ресурсы" на обеспечение безопасности и порядка на выборах. В список возможных целей атак попали не только сотрудники избиркомов, но и офисы предвыборных штабов, а также избирательные участки.

Всего с апреля 2024 года ФБР США зафиксировало порядка 2 тысяч угроз в отношении персонала участков и начало около 100 разбирательств по соответствующим инцидентам, пишет телеканал.

Накануне выборов свыше 600 сотрудников технического персонала американской газеты New York Times прекратили работу и вышли на забастовку. В число бастующих вошли программисты, дизайнеры, специалисты по обработке данных и менеджеры.

Как отметили представители профсоюза причиной забастовки стала нечестная трудовая практика. Работники затребовали изменения трудового договора и улучшения условий. Например, включение в договор условия об увольнении только по справедливым основаниям, изменение графиков работы и мер социальной поддержки, а также увеличение зарплат.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили вице-президента Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула экс-президента США Дональда Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов.

Букмекеры принимают ставки на итоги выборов президента США

Читайте также


за рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика