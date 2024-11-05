Дональд Трамп допустил, что может проиграть на выборах

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Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп не стал исключать, что может не одержать победу на выборах. Об этом он высказался в ходе интервью телеканалу ABC.

Тем не менее, по мнению Трампа, он обладает существенным преимуществом перед своей конкуренткой – нынешним вице-президентом страны и кандидатом от партии демократов Камалой Харрис.

"У меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить <...>, но будет интересно", – заявил политик.

Претендент на пост главы государства также указал, что, по его мнению, победитель будет известен уже к ночи.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Свои позиции кандидаты выразили на теледебатах в сентябре. В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

При этом, по итогам опроса, проводившегося с 31 октября по 2 ноября, Трамп уступает Харрис 4% голосов. Из 1 297 респондентов Трампа поддержали 47% опрошенных, а Харрис – 51%.