Times: в Великобритании задержан один из самых разыскиваемых ФБР преступников

Фото: fbi.gov

Мужчина, находящийся в списке самых разыскиваемых преступников ФБР за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году, был арестован в Великобритании. Об этом со ссылкой на агентство по борьбе с преступностью страны сообщает британское издание Times.

"По словам следователей, в Северном Уэльсе арестован американский беглец, один из самых разыскиваемых ФБР террористов, скрывавшийся от правосудия на протяжении двух десятилетий", – указано в сообщении.

Уточняется, что задержанный – мужчина 46 лет по имени Дэниел Андреас Сан-Диего. Его объявили в розыск за два теракта в Калифорнии, связанных с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. В список самых разыскиваемых террористов мужчина попал в 2009 году. Тогда за информацию, которая привела бы к его аресту, была назначена награда в 250 тысяч долларов США.



Издание уточняет, что Сан-Диего был обнаружен и схвачен в сельской местности Северного Уэльса неподалеку от леса. Преступник уже предстал перед судом, который начнет процесс его экстрадиции в США.

Правоохранители Великобритании подчеркивают, что его поимка стала значительным достижением в борьбе с международным терроризмом и называют это примером скоординированной работы правоохранительных органов нескольких стран.

Ранее сообщалось, что американец Сэмюэл Литтл признался в 93 убийствах, совершенных с 1970 по 2005 год. Он стал серийным убийцей с самым длинным списком жертв за всю историю США.

Преступника поймали случайно в 2012 году в приюте для бездомных. При этом изначально он проходил по делу о наркотиках, однако проведенный анализ ДНК показал причастность Литтла к трем нераскрытым убийствам, а впоследствии следователи доказали, что он убил 93 человек.