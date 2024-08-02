Пискарев: в ГД внесли проект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Генеральная прокуратура России может получить право направлять в другие страны материалы для привлечения к ответственности россиян, которые пытаются избежать наказания, скрываясь за пределами РФ. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении в нижнюю палату соответствующего законопроекта.

"Скрывающиеся от правосудия за рубежом должны нести ответственность за свои преступления, где бы они не находились. Совместно с коллегами разработал и внес в Госдуму проект изменений в статью 458 Уголовно-процессуального кодекса РФ о привлечении к ответственности скрывшихся за рубежом преступников", – отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

На данный момент российское законодательство предусматривает передачу всех материалов уголовного дела Генпрокуратуре в том случае, если преступления совершил иностранец, уехавший из России, и процессуальные действия с его участием не представляются возможными.

После этого ведомство самостоятельно решает вопрос о направлении этих документов в компетентные органы другой страны для дальнейшего уголовного преследования.

В случае принятия документа Генпрокуратура России сможет направлять в другие государства материалы для привлечения к ответственности как нарушивших закон иностранных граждан, так и россиян.

По словам Пискарева, наделение ведомства таким правом положительно повлияет на реализацию одного из основных принципов уголовного судопроизводства. Речь идет о неотвратимости наказания, в том числе для тех, кто скрывается в других странах, пояснил депутат.

Ранее Генпрокуратура РФ выразила опасения в связи с риском того, что расширение полномочий полиции по миграционному контролю может привести к ограничению прав законопослушных граждан. В ведомстве отметили, что закон, с одной стороны, соответствует актуальной политической ситуации и ожиданиям общества, но с другой стороны, разрешает полицейским проникать в жилища без согласия проживающих там лиц.

