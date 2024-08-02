СФ одобрил закон об ужесточении правил покупки сим-карт иностранцами

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Совет Федерации России одобрил закон, направленный на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи.

Согласно новым нормам, всех абонентов будут оповещать обо всех зарегистрированных на них номерах. Кроме того, ужесточаются правила покупки сим-карт иностранцами.

Закон "О связи" дополняется статьей об особенностях оказания услуг подвижной радиотелефонной связи иностранным гражданам и лицам без гражданства. В частности, вводится запрет для иностранцев на оформление на себя более 10 абонентских номеров.

Иностранцы и лица без гражданства смогут заключать договоры с операторами связи только лично в офисах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с обязательным использованием биометрических данных.

Также они должны будут указывать в договорах о предоставлении услуг связи информацию о своем телефоне, планшете или ноутбуке, в которое планируется установить сим-карту. В случае смены устройства такие лица должны будут внести изменения в договор об оказании услуг. В противном случае оператор не сможет предоставлять услуги связи.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров для иностранцев и российских граждан.

Теперь граждане РФ смогут владеть не более 20 сим-картами, а иностранцы – не более 10. Операторам связи нужно привести в соответствие свои договоры с иностранцами до 1 июля 2025 года, иначе услуги связи будут недоступны.

При этом до 1 ноября 2025 года операторы должны проверить сведения о россиянах, в том числе абонентах и корпоративных пользователях. Физические лица, согласно закону, смогут направить в РКН запрос о предоставлении им данных о заключенных с ними договорах об оказании услуг.