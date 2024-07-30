30 июля, 15:25Общество
ГД приняла закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента
Фото: 123RF/norgal
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров для иностранцев и российских граждан.
Теперь граждане РФ смогут владеть не более 20 сим-картами, а иностранцы – не более 10. Чтобы гражданину другой страны заключить договор для услуг связи, ему придется прийти в салон и заключить документы в очном формате. Также его данные должны быть в Единой биометрической системе.
В договор также будут обязательно включены код идентификации устройства IMEI и сведения о трудовых отношениях, если договор заключается для служебной сим-карты.
Операторам связи нужно привести в соответствие свои договоры с иностранцами до 1 июля 2025 года, иначе услуги связи будут недоступны. При этом до 1 ноября 2025 года операторы должны проверить сведения о россиянах, в том числе абонентах и корпоративных пользователях. Физические лица, согласно закону, смогут направить в РКН запрос о предоставлении им данных о заключенных с ними договорах об оказании услуг.
До этого депутаты ГД приняли во втором и третьем чтении закон, который направлен на деанонимизацию пользователей соцсетей и владельцев аккаунтов в мессенджерах. Так, с 1 ноября владельцы страниц в соцсетях и владельцы публичных каналов в мессенджерах с аудиторией свыше 10 тысяч человек будут обязаны сообщать о себе в РКН.
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