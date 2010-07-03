В США назвали самого жестокого маньяка в истории страны

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Американец Сэмюэл Литтл признался в 93 убийствах, совершенных с 1970 по 2005 год. Он стал серийным убийцей с самым длинным списком жертв за всю историю США.

Как пишет News.ru, большая часть жертв маньяка были наркоманами и проститутками. Полиция неохотно раскрывала такие преступления, и это позволяло Литтлу долгое время скрываться от правосудия.

Преступника поймали случайно в 2012 году в приюте для бездомных. Сначала он проходил по делу о наркотиках. Был проведен анализ ДНК, который показал причастность Литтла к трем нераскрытым убийствам.

После этого следователи доказали, что он убил 93 человека. В 2014 году суд приговорил Литтла к трем пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение.

Отмечается, что на допросах Литтл демонстрировал феноменальную память. Он в деталях помнит, как и где убивал своих жертв. Причем, когда его спрашивали об этом, он заметно оживлялся.

Ранее врача из Огайо Уильяма Хьюзела обвинили в смерти 25 пациентов в возрасте от 37 до 85 лет. Расследование продолжалось полгода. По данным следствия, он назначал больным обезболивающее фентанил в дозировках, превышающих нормальную в десятки раз. Обвинение заявляло, что у Хьюзела не могло быть другой цели, кроме как умертвить своих пациентов, а адвокат настаивал на том, что врач стремился облегчить страдания больных.

Также сообщалось, что суд в Калининграде продлил до 14 ноября домашний арест врачу-неонатологу Элине Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного. В июне сотрудники СК задержали ее по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском роддоме № 4 в ноябре 2018 года.

По данным СК, в роддом доставили женщину, которая на раннем сроке беременности родила ребенка массой около 700 граммов. Как считают следователи, и. о. главного врача роддома Елена Белая была уверена в смерти младенца и решила его убить, чтобы не портить статистику медучреждения. Для этого она сговорилась с Сушкевич, которая прибыла в роддом из перинатального центра в составе реанимационной бригады. Как полагают следователи, Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору.

