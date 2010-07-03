В США назвали самого жестокого маньяка в истории страны

17:32
Фото: ТАСС/AP Photo/Nick Ut
Американец Сэмюэл Литтл признался в 93 убийствах, совершенных с 1970 по 2005 год. Он стал серийным убийцей с самым длинным списком жертв за всю историю США.
Как пишет News.ru, большая часть жертв маньяка были наркоманами и проститутками. Полиция неохотно раскрывала такие преступления, и это позволяло Литтлу долгое время скрываться от правосудия.
Преступника поймали случайно в 2012 году в приюте для бездомных. Сначала он проходил по делу о наркотиках. Был проведен анализ ДНК, который показал причастность Литтла к трем нераскрытым убийствам.
После этого следователи доказали, что он убил 93 человека. В 2014 году суд приговорил Литтла к трем пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение.
Отмечается, что на допросах Литтл демонстрировал феноменальную память. Он в деталях помнит, как и где убивал своих жертв. Причем, когда его спрашивали об этом, он заметно оживлялся.
Ранее врача из Огайо Уильяма Хьюзела обвинили в смерти 25 пациентов в возрасте от 37 до 85 лет. Расследование продолжалось полгода. По данным следствия, он назначал больным обезболивающее фентанил в дозировках, превышающих нормальную в десятки раз. Обвинение заявляло, что у Хьюзела не могло быть другой цели, кроме как умертвить своих пациентов, а адвокат настаивал на том, что врач стремился облегчить страдания больных.
Также сообщалось, что суд в Калининграде продлил до 14 ноября домашний арест врачу-неонатологу Элине Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного. В июне сотрудники СК задержали ее по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском роддоме № 4 в ноябре 2018 года.
По данным СК, в роддом доставили женщину, которая на раннем сроке беременности родила ребенка массой около 700 граммов. Как считают следователи, и. о. главного врача роддома Елена Белая была уверена в смерти младенца и решила его убить, чтобы не портить статистику медучреждения. Для этого она сговорилась с Сушкевич, которая прибыла в роддом из перинатального центра в составе реанимационной бригады. Как полагают следователи, Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: