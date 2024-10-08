Минск расследует возможное применение оружия силовиками Польши по людям в Белоруссии

Фото: vk.com/Следственный комитет Республики Беларусь

В Госпогранкомитете Белоруссии проводят расследование о возможном применении польскими силовиками оружия по людям, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как отмечается в материале, 7 октября этого года в Сети появились видеоматериалы с признаками применения огнестрельного оружия военнослужащими Польши по лицам на территории Белоруссии.

"По содержанию видеоролика отчетливо видно, что автоматическое оружие было применено непосредственно через польское инженерное заграждение и проходящую за ним государственную границу Республики Беларусь", – отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Кроме этого, устанавливается личность польского военнослужащего, возможно, осуществившего выстрел по человеку.

Ранее депутат Верховной рады Украины Олег Дунда призвал Киев распространить военные действия на территорию Белоруссии. Он считает, что если украинские войска небольшими подразделениями зайдут в Белоруссию, то белорусская армия сложит оружие.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сбить президентский вертолет означает начать войну, которая украинцам не нужна. По словам политика, в ходе его полета над республикой были замечены дроны, которые видели его транспорт.