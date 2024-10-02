Косиняк-Камыш: украинский легион в Польше не собрали из-за отсутствия желающих служить

02 октября, 14:39Политика
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У Варшавы не получилось собрать украинский легион из-за отсутствия желающих служить, рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку", – приводит Wirtualna Polska его слова.
Предварительные оценки изначально показывали большое количество желающих, в связи с чем Польша считала возможным формирование украинского легиона, однако на практике ожидания не оправдались, добавил министр.
Власти Украины могут сбежать в Варшаву в случае полного разгрома Киева, считает шведский политик Карл Бильдт.
По его мнению, победа РФ в конфликте сильно повлияет на европейскую политику в нескольких отношениях. В частности, расходы на оборону в Европе удвоятся и составят порядка 4% ВВП, а перспективы примирения с Москвой будут туманными.
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