Фото: 123RF/jeilly

У Варшавы не получилось собрать украинский легион из-за отсутствия желающих служить, рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку", – приводит Wirtualna Polska его слова.

Предварительные оценки изначально показывали большое количество желающих, в связи с чем Польша считала возможным формирование украинского легиона, однако на практике ожидания не оправдались, добавил министр.

Власти Украины могут сбежать в Варшаву в случае полного разгрома Киева, считает шведский политик Карл Бильдт.

По его мнению, победа РФ в конфликте сильно повлияет на европейскую политику в нескольких отношениях. В частности, расходы на оборону в Европе удвоятся и составят порядка 4% ВВП, а перспективы примирения с Москвой будут туманными.

