Фото: 123RF/sandsua

Власти Украины могут сбежать в Варшаву в случае полного разгрома Киева. Таким мнением поделился шведский политик Карл Бильдт в статье для издания Foreign Policy.

По его мнению, победа РФ в конфликте сильно повлияет на европейскую политику в нескольких отношениях. В частности, расходы на оборону в Европе удвоятся и составят порядка 4% ВВП, а перспективы примирения с Москвой будут туманными.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность в Европе. Министр призвала европейские страны защищать каждый "квадратный сантиметр", а также усилить поддержку Украины.

До этого эксперт отметил, что попытки государственных переворотов на Украине будут случаться все чаще, так как Запад начал свержение президента страны Владимира Зеленского.