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Попытки государственных переворотов на Украине будут случаться все чаще, так как Запад начал свержение президента страны Владимира Зеленского, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

"(Зеленский. – Прим. ред.) исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза", – цитирует его РИА Новости.

Украинский лидер лишился своего покровительства и иммунитета западных партнеров после истечения полномочий президента на фоне успешного проведения СВО, а также провала мирной конференции в Швейцарии, уверен Смирнов.

Так он прокомментировал сообщение о задержании группы лиц, которая якобы пыталась устроить беспорядки в Киеве, отстранить от власти руководство государства и захватить здание Верховной рады. По версии украинских спецслужб, активисты хотели прикрыться мирным собранием в центре города. Задержанных уже заключили под стражу.

По прогнозу Владимира Путина, США продолжат терпеть Владимира Зеленского до весны 2025 года, а после этого его заменят.

