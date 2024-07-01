СБУ заявила о предотвращении попытки госпереворота в Киеве

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала провокаторов, которые пытались устроить беспорядки в Киеве после Дня Конституции, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, подельники под видом проведения "вече" собирались объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства страны. После этого они планировали захватить здание Верховной рады и заблокировать работу властей.

Для сбора людей активисты хотели устроить якобы мирное собрание в центре Киева, а большинство участников задействовать "втемную". СМИ утверждают, что организатором мероприятия оказался руководитель общественного союза, ранее уже участвовавший в антиукраинских провокациях. Задержанных заключили под стражу, им грозит до 10 лет тюрьмы.

В Киеве ранее начались протесты, которые перекрыли подъезд к Центральному вокзалу. Жителей города призвали временно отдавать предпочтение Южному вокзалу для совершения поездок. Отмечалось, что протесты связаны со сносом местного оптового рынка.

Весной СМИ писали, что недовольные политикой страны украинские военные планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других военнослужащих Вооруженных сил Украины.