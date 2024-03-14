Украинские военные планируют захватить Верховную раду в Киеве – СМИ

Фото: 123RF/ruslanlytvyn

Недовольные политикой страны украинские военные планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом свидетельствует переписка на закрытом ресурсе, полученная российскими специалистами, сообщает РИА Новости.

Из нее следует, что участники обсуждают быстрый захват украинского парламента.

"Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, – это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду. – Прим. ред.)", – написал один из участников чата.

Другой добавил, что бойцы пройдут подготовку, когда наберется штат. Еще один отметил, что без поддержки военных ничего не получится, поскольку она является основной движущей силой. Когда народ увидит, что "у руля" стоят военные и за них идут остальные военнослужащие, то они автоматически занимают нужную сторону, подчеркнул другой участник беседы.

Ранее СМИ писали, что в чате также обсуждалось создание радикальной партии с боевым крылом. Некоторые из участников предложили начать расправу над депутатами Рады, а потом приступить к подрывам и устранению несогласных.

В свою очередь, уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец рассказывал прессе, что ВСУ не хватает личного состава, боеприпасов и вооружения. По его мнению, это произошло из-за поражений на передовой, а также вследствие постоянных протестов против мобилизации.

Новый Майдан возможен на Украине – СМИ