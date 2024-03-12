Украинские военные хотят создать радикальную партию с боевым крылом – СМИ

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Солдаты ВСУ, недовольные политикой Киева, планируют создать на Украине радикальную партию с боевым крылом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переписку украинских военных на закрытом ресурсе, которая была получена российскими специалистами.

Согласно переписке, военнослужащие обсуждают создание политической партии, которая будет основана на террористических методах. Некоторые из участников переписки предложили начать с расправы над депутатами Верховной Рады, после чего приступить к подрывам и устранению несогласных – вплоть до расстрелов.

Всего в чате с украинскими военными числятся 111 участников.

"В политике – оно ведь как в любом деле. Вначале по приколу, а потом перерастает в фанатизм", – написал один из участников беседы, приведя потом в пример выступления Адольфа Гитлера.

По мнению еще одного бойца ВСУ, жители Украины будут понимать, кто стоит за планирующимися терактами, но поддержат такие методы на фоне недовольства верховной властью.

Ранее СМИ сообщали о том, что бойцы элитных подразделений украинской армии возмущены перестановками в военном руководстве, поэтому обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского и командования ВСУ.

По словам представителя силовых структур РФ, обсуждение между радикально настроенными бойцами элитных подразделений ВСУ осуществлялось в закрытом телеграм-канале ParaBelum.

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