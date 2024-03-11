Зеленский рассказал о строительстве трех линий обороны протяженностью 2 000 км

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе строительства трех оборонительных линий протяженностью 2 000 километров. Об этом пишет РБК, ссылаясь на украинского лидера.



Он заявил, что возведение сооружений является масштабной задачей. Однако темы строительства хорошие, добавил Зеленский и подчеркнул, что рассчитывает на "своевременное завершение" постройки.

Ранее украинский лидер уточнил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек. Эта цифра, как писали западные СМИ, оказалась ниже оценок американских чиновников на момент лета 2023 года.

Последние заявляли о 70 тысячах погибших и около 100 тысячах раненых военных ВСУ. По данным российского Минобороны, ВСУ за все время СВО потеряли более 444 тысяч солдат.

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