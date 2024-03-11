Бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского – СМИ

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Бойцы элитных подразделений украинской армии возмущены перестановками в военном руководстве, поэтому обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского и командования ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил представитель силовых структур РФ.

"Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ", – уточнил он.

По его словам, обсуждение между радикально настроенными бойцами элитных подразделений ВСУ осуществлялось в закрытом телеграм-канале ParaBelum. В сообщениях солдаты высказали недовольство действиями украинского президента и нового главкома армии Александра Сырского, которого недавно назначили вместо Валерия Залужного.

Например, в одном из сообщений командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима призывает членов канала к свержению Зеленского.

"Если люди не встанут на защиту Залужного, то эта крыса Зеленский будет торпедировать всех. Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного! Он чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше", – сказано в сообщении.

Залужного отправили в отставку с должности главкома Вооруженных сил Украины 8 февраля. Вместо него на должность назначили Александра Сырского, который до этого командовал украинскими сухопутными войсками.

Спустя время появилась информация, что бывший главком ВСУ занял должность посла Украины в Великобритании. Как заявил Зеленский, Залужный сам попросил отправить его на работу дипломата. Президент Украины считает, что союз Киева и Лондона должен становиться крепче.



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