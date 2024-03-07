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Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет послом Украины в Великобритании. Об этом сообщил украинский МИД.

Соответствующее решение уже согласовал президент страны Владимир Зеленский.

"Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", – говорится в сообщении министерства.

Залужный был снят со своего поста 8 февраля 2024 года. На его место был назначен Александр Сырский, который до этого руководил сухопутными войсками.

Немногим позже мэр Киева Виталий Кличко назвал решение Зеленского большой ошибкой. По его словам, украинцы должны объединяться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой в государстве.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины