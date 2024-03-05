Мэр Киева Кличко назвал увольнение Залужного серьезной ошибкой Зеленского

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sebastian Gollnow

Мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой украинского президента Владимира Зеленского увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом он сообщил в интервью изданию la Repubblica.

По его словам, украинцы должны объединяться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой в стране. Залужный был именно таким человеком, поскольку он обладал высоким рейтингом в опросах, отметил Кличко.

"Отстраняя его от должности, президент должен был объяснить причину решения, которое шокировало каждого украинца. Многие почувствовали себя растерянными, отчаявшимися", – указал мэр Киева.

Говоря о возможности собственной отставки, Кличко заявил, что на сегодняшний день необходимо единство политических сил и всех граждан Украины.

Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного отправили в отставку 8 февраля. На его место назначили Сырского, который до этого был командующим сухопутными войсками Украины.

Виталий Кличко, комментируя отставку Залужного, заявил, что политические интриги и внутреннюю борьбу украинских властей необходимо прекратить. Он выразил надежду на то, что украинские власти осознают всю серьезность предпринимаемых ими действий, а также ответственность за них.

До этого Кличко указал на то, что Украина движется в неправильном направлении, страна становится все более автократичной. В частности, мэр Киева раскритиковал единый украинский телемарафон, сообщив, что критики Зеленского оказались под давлением.

Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в связях с ритуальной мафией