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Мэр Киева Кличко назвал увольнение Залужного серьезной ошибкой Зеленского
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sebastian Gollnow
Мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой украинского президента Владимира Зеленского увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом он сообщил в интервью изданию la Repubblica.
По его словам, украинцы должны объединяться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой в стране. Залужный был именно таким человеком, поскольку он обладал высоким рейтингом в опросах, отметил Кличко.
"Отстраняя его от должности, президент должен был объяснить причину решения, которое шокировало каждого украинца. Многие почувствовали себя растерянными, отчаявшимися", – указал мэр Киева.
Говоря о возможности собственной отставки, Кличко заявил, что на сегодняшний день необходимо единство политических сил и всех граждан Украины.
Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного отправили в отставку 8 февраля. На его место назначили Сырского, который до этого был командующим сухопутными войсками Украины.
Виталий Кличко, комментируя отставку Залужного, заявил, что политические интриги и внутреннюю борьбу украинских властей необходимо прекратить. Он выразил надежду на то, что украинские власти осознают всю серьезность предпринимаемых ими действий, а также ответственность за них.
До этого Кличко указал на то, что Украина движется в неправильном направлении, страна становится все более автократичной. В частности, мэр Киева раскритиковал единый украинский телемарафон, сообщив, что критики Зеленского оказались под давлением.
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