Кличко призвал власти Украины прекратить политические интриги

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Политические интриги и внутреннюю борьбу украинских властей необходимо прекратить. Такую точку зрения высказал мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале, прокомментировав информацию об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"К сожалению, сегодня тот момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного", – подчеркнул он.

При этом мэр Киева выразил надежду на то, что украинские власти осознают всю серьезность предпринимаемых ими действий, а также ответственность за них.

Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главкома ВСУ должен был быть подписан к концу недели, с 29 января по 4 февраля, рассказывали западные СМИ. При этом Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении еще не было.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 29 января сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома. Минобороны Украины опровергло эту информацию.

По версии сербского издания Politika, Зеленский планирует обвинить главнокомандующего ВСУ в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области.



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