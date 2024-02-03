Украина сообщила Белому дому о решении Зеленского уволить Залужного – СМИ

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Киев заранее предупредил администрацию США о решении украинского лидера Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации источника, в Белом доме не высказали поддержки по этому поводу, но при этом и не возразили против такого решения. В администрации США считают, что отставка Залужного стала "суверенным выбором" Зеленского.

Как сообщает издание, решение об увольнении главкома ВСУ негативно повлияет на моральный настрой военных Украины и "пошатнет" уверенность Запада в необходимости оказывать дальнейшую поддержку Украине.

"Но любой шаг Соединенных Штатов с целью оспорить решение Зеленского мог быть воспринят как попытка оказать чрезмерное влияние", – передает WP.

Ранее СМИ сообщали о том, что Валерий Залужный в приватном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил ему, что в ближайшее время улучшения ситуации на поле боя не будет, причем вне зависимости от того, кто займет место главкома ВСУ после него.

Залужный высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, а также объяснил, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно.

По информации журналистов, указ об увольнении главкома ВСУ будет подписан к концу этой недели. На сегодня Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении еще не было.



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