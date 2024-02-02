На Украине рассказали о негативном осадке после провала наступления ВСУ

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Негативный осадок остался после того, как наступательные действия Киева провалились, признался Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство", – отметил он.

Подоляк указал на необходимость изменить тактику украинской армии. Однако, по его мнению, изменения должны учитывать количество оружия, которым располагают войска. В настоящее время у ВСУ наблюдается его нехватка, резюмировал представитель киевского режима.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания заявлял, что потери украинской армии за прошлый год составили 215 тысяч человек. По его словам, Вооруженные силы РФ методично снижают потенциал вражеских войск в ходе спецоперации на Украине.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что ВСУ собираются организовать еще одно контрнаступление на российские укрепрайоны весной 2024 года.



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