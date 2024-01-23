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Подразделениям ВСУ скоро придется отойти на новую оборонительную линию, заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

"Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать. <…> Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую линию Залужного (главкома ВСУ Валерия Залужного. – Прим. ред.)", – рассказал он на своем YouTube-канале.

Стариков уточнил, что новая линия располагается в 10–15 километрах от линии боевого соприкосновения. По его прогнозам, украинская армия отступит, когда работы по возведению сооружения будут завершены.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что потери Вооруженных сил Украины достигают около 500 тысяч солдат. По словам подполковника, это доказала просьба Минобороны Украины о дополнительном пополнении рядов ВСУ. Также украинские войска не могут начать новое контрнаступление из-за нехватки вооружения, уточнил Дэвис.

До этого в СМИ заявили, что властям Украины не следует отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ на поле боя. По мнению авторов, продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии.



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