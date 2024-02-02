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02 февраля, 11:30

Политика

Захарова предположила, что США могут прослушивать Зеленского и Залужного

Фото: Москва 24

Вашингтон может прослушивать украинского лидера Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, считает официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом дипломат сообщила в своем официальном телеграм-канале.

До этого в западных СМИ распространилась информация о том, что Залужный дал понять Зеленскому, что не стоит ждать быстрого улучшения ситуации в зоне боевых действий в случае его отставки.

"Варианты: А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора", – прокомментировала эту новость Захарова.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Кроме того, он сказал, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло информацию об отставке Залужного. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.

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