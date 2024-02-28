Брат Кличко заявил, что после Авдеевки ВСУ ждет "эффект домино" без помощи Запада

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После Авдеевки украинскую армию без помощи Запада ожидает "эффект домино". Такое мнение высказал Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.

"Вы видели Авдеевку? <...> И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться", – цитирует его Focus.

По словам Кличко, ситуация останется прежней, если Украина перестанет получать от западных союзников боеприпасы.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полном освобождении Авдеевки. Он рассказал, что в населенном пункте проверили большое количество объектов, однако не стал утверждать, что опасностей там больше нет.

Пушилин также сообщал, что решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов. При этом он отметил, что, вероятнее всего, город будут восстанавливать.



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