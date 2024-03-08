Зеленский сообщил, что Залужный сам просил направить его на дипломатическую работу

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сам попросил направить его на дипломатическую работу. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Президент Украины подчеркнул, что союз Киева и Великобритании должен только укрепляться.

О назначении Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта. Зеленский согласовал соответствующее решение, а МИД Украины направил британской стороне запрос на агреман.

Залужного отправили в отставку с поста главкома ВСУ 8 февраля. На его место назначили Александра Сырского, который до этого был командующим сухопутными войсками Украины.