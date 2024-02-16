Украинский генерал сообщил, что Сырский начал задавать Киеву неудобные вопросы

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Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал задавать те же неудобные вопросы об обеспечении армии, которые поднимал перед руководством и его предшественник Валерий Залужный. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинского генерала в отставке Сергея Кривоноса.

Он подчеркнул, что любые возможности вооруженных сил всегда будут опираться на возможности экономики. Без необходимого материального обеспечения армии бессмысленно рассчитывать на чудо, вне зависимости от количества перестановок в войсках, добавил Кривонос.

"Скажите, пожалуйста, от прихода генерала Сырского на следующий день у нас поток снарядов пошел на фронт?" – задался вопросом Кривонос.

Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного отправили в отставку 8 февраля. На его место назначили Сырского, который до этого был командующим сухопутными войсками Украины.

По информации СМИ, в рядах ВСУ Александра Сырского называют по прозвищам Мясник и Генерал 200 из-за высоких потерь войск, которые были под его началом.

Как заявил сам Сырский, жизни солдат являются главной ценностью. Он обратил внимание на то, что Украине необходима дальнейшая поддержка Запада. Новый главком также назвал главной задачей детальное планирование действий военного командования.