Бербок: Путин хочет бросить вызов безопасности в Европе

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность в Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление немецкого дипломата.

"Мы видим, что цель Путина – бросить вызов безопасности в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы", – заявила Бербок.

Министр призвала европейские страны защищать каждый "квадратный сантиметр", а также усилить поддержку Украины.

В мае этого года Бербок утверждала, что Владимир Путин якобы отказывается от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Она также призывала западные страны активнее помогать Киеву, чтобы российские войска не оказались на пороге стран Европы. Бербок также поддержала потенциальное вступление Украины в Евросоюз.