Глава МИД ФРГ Бербок призвала не допустить появления ВС РФ у границ стран Запада

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Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала западные страны активнее помогать Украине, чтобы российские войска не оказались на пороге стран Европы. Об этом она заявила во время своего визита в Киев, пишет Tagesschau.

Немецкий дипломат сообщила, что украинская сторона особенно нуждается в средствах противовоздушной обороны. Бербок также поддержала потенциальное вступление Украины в Евросоюз.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что положение Киева на фронте неблагоприятное, а Вооруженные силы Украины находятся в тяжелой ситуации.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что у конфликта на Украине нет решения на поле боя. Он отметил важность понимания того, что "эту войну не может выиграть ни одна сторона", и призвал искать решения путем остановки огня и начала переговоров.