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Положение Киева на фронте неблагоприятное, а Вооруженные силы Украины находятся в тяжелой ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Второе связано с тяжелой ситуацией, в которой сейчас украинские военные пребывают, несмотря на обещанную помощь", – подчеркнул он.

Также пресс-секретарь президента РФ прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского к Западу о вовлечении в конфликт. По словам Пескова, киевский режим делает истеричные высказывания из-за ситуации на фронте.

"Различные представители киевского режима, да и собственно сам Зеленский, в последние дни делают много заявлений, иногда скатываясь фактически в истерику", – добавил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что у конфликта на Украине нет решения на поле боя. Он отметил важность понимания того, что "эту войну не может выиграть ни одна сторона", и призвал искать решения путем остановки огня и начала переговоров.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что мирное урегулирование украинского конфликта еще возможно, но для этого нужно, чтобы Запад перестал поставлять Киеву оружие. По его мнению, Украина должна вернуться к статусу безъядерного и внеблокового государства, а также быть демилитаризована и денацифицирована.

