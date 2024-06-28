Exxpress: в Германии началось расследование против подчиненных Бербок

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Сотрудники МИД Германии под начальствованием Анналены Бербок подпали под расследование о подозрении в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами, сообщает RT со ссылкой на Exxpress.

Издание отмечает, что масштаб расследования значителен. Так, за последние пять лет тысячам людей разрешили въезд в Германию по поддельным или неполным документам. Большинство нелегалов были из Сирии, Турции, Афганистана и ряда африканских стран.

По словам прокурора Берлина Карены Хойссер, завершение дела еще не предвидится.

Ранее Европейский суд оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро за недопуск нелегальных мигрантов, а также назначил выплатить по 1 миллиону за каждый день просрочки невыполнения решения суда.

Уточняется, что своими действиями Венгрия нарушила процедуру международной защиты, незаконно задержала ее просителей в транзитных зонах, отказала в праве беженцев оставаться на территории страны в ожидании окончательного решения по их апелляции, а также выдворила граждан третьих стран.

