Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Путина в неготовности начать диалог по Украине

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Владимир Путин якобы отказывается от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в беседе с ZDF во время своего визита в Киев.

"Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору", – уверена дипломат.

Также она сказала, что проведение Москвой ядерных учений якобы также свидетельствует о нежелании достигнуть мира.

Бербок приехала в Киев с не объявленным визитом 21 мая. По ее словам, западным странам нужно активнее помогать Украине, чтобы Вооруженные силы России не оказались у границ европейских стран.

При этом ранее президент РФ неоднократно напоминал, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по украинскому вопросу. Как указывал глава МИД Сергей Лавров, Москва готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти.

