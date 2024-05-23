Захарова заявила, что беспокоится за состояние главы МИД ФРГ Бербок

Фото: AP Photo/Christophe Ena

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что беспокоится за состояние главы МИД Германии Анналены Бербок после ее слов о том, что Владимир Путин не желает проводить мирные переговоры по Украине.

"Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли…" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что именно страны Евросоюза и Североатлантического альянса буквально в ежедневном режиме принимают решение об увеличении поставок оружия в зону конфликта.

"Если именно под этим они совершенно серьезно понимают "отстаивание мира", то тезисы в немецком МИДе пишет искусственный интеллект, в который ничего кроме пресс-релизов с сайта Госдепа не загружали", – отметила Захарова.

Она добавила, что российская сторона сразу же согласилась на переговоры, как только об этом попросил Киев весной 2022 года. Однако затем занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон уговорил представителей Украины прервать эти переговоры, напомнила дипломат.

Кроме того, в сентябре 2022 года, украинский президент Владимир Зеленский под давлением Вашингтона подписал указ, который запрещает какие-либо переговоры с Москвой, подчеркнула Захарова.

"Так о чем же это Анналена?" – заключила она.

Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом 21 мая. Во время своего визита в украинскую столицу она заявила, что Путин якобы отказывается от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине, и проведение Москвой ядерных учений якобы подтверждает это.

Немецкий дипломат также призвала западные страны активнее помогать Украине, чтобы Вооруженные силы России не оказались у границ европейских стран.

Владимир Путин неоднократно напоминал, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по украинскому вопросу. Как указывал глава МИД Сергей Лавров, Москва готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти.