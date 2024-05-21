Глава МИД ФРГ прибыла в Киев с необъявленным визитом

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев. О визите не объявляли по соображениям безопасности, сообщает "Радио 1" со ссылкой на агентство DPA.

Бербок прибыла в Киев в знак поддержки Украины, указано в сообщении.

Ранее глава МИД ФРГ заявила, что власти страны решили увеличить размер помощи для Киева на 100 миллионов евро. Она указала, что основой международной помощи является реконструкция гражданских объектов и поддержка людей на местах.

Позже Бербок призвала международное сообщество повлиять на Владимира Путина, поскольку он, по ее мнению, не хочет заключить мир на Украине. Она считает важным поддерживать Украину в военном отношении. Кроме того, она потребовала оказать давление на Иран, КНР и КНДР.