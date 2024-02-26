Глава МИД ФРГ потребовала оказать давление на Путина из-за конфликта на Украине

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На Владимира Путина необходимо повлиять, так как он не желает заключать мир на Украине. С таким призывом к международному сообществу обратилась глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью ZDF в ходе визита в Одессу.

"Пока Путин не прекратит эту войну – а он может прекратить ее завтра и вывести танки, – мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении", – заявила она.

Также министр потребовала оказать давление на Китай, Иран и Северную Корею.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц утверждал, что мирные переговоры по Украине бессмысленны, если речь идет о капитуляции страны. По его словам, РФ может "в любое время завершить" конфликт, если отведет свои войска.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что Россия готова к переговорам по Украине, но они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям". Также он подчеркнул, что если Киев перестанет участвовать в СВО, то сотни тысяч жизней украинцев будут сохранены.



РФ готова рассмотреть предложения по урегулированию ситуации на Украине – Лавров