Немецкий депутат заявила, что ей стыдно за главу МИД ФРГ Бербок

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Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что глава МИД Германии Анналена Бербок за время пребывания на своем посту пока запомнилась только своими дипломатическими промахами.

В качестве одного из примеров Вагенкнехт привела заявление Бербок, когда та объявила войну России.

"Теперь глава МИД поделилась с общественностью новой мудростью о конфликте вокруг сектора Газа: министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, – это не задача политики", – приводит ТАСС слова парламентария.

Депутат назвала подобную логику безответственной и извращенной. Она призналась, что испытывает только стыд за действующего министра иностранных дел Германии.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал Анналену Бербок более тщательно подбирать слова, говоря о России. Он подчеркнул, что Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если подобное кажется сложным.

До этого сообщалось, что МИД Китая вызвал диппредставителя Германии Патрисию Флор из-за слов Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине, которая назвала его диктатором.

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