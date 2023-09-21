Глава МИД Германии Бербок назвала борьбу с Россией сигналом другим странам

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила с неожиданным заявлением о "войне с Россией". Ее слова приводит Die Welt.

"Война с Россией – это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться", – высказалась она.

До этого Бербок заявила, что Европа "ведет войну против России". Через некоторое время она признала свою неправоту, отметив, что "не ошибается лишь тот, кто не живет".

Позже читатели Die Welt раскритиковали обращение министра иностранных дел Германии к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Бербок потребовала от российского коллеги прекратить конфликт на Украине.

По мнению одного из комментаторов, глава МИД ФРГ не может выступать посредником в украинском конфликте из-за сделанных ранее заявлений.



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