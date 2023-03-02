В Германии раскритиковали требования главы МИД ФРГ Бербок к Лаврову по Украине

Фото: АР/Jean-Francois Badias

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову.

Уточняется, что Бербок потребовала от российского коллеги прекратить конфликт на Украине.

По мнению одного из комментаторов, глава МИД ФРГ не может выступать посредником в украинском конфликте из-за сделанных ранее заявлений. Другой пользователь отметил, что вместо четкого плана Бербок лишь озвучивает пустые требования.

"Вместо дипломатии министр иностранных дел Германии занимается пиаром", – высказался один из читателей.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа "ведет войну против России". Позже она признала свою неправоту, отметив, что "не ошибается лишь тот, кто не живет".

Позже представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер объяснял, что Бербок своими словами хотела лишь подчеркнуть единство Запада в противостоянии агрессии со стороны России.



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