Глава МИД ФРГ назвала ошибкой свое заявление о войне с Россией

Фото: АР/Markus Schreiber

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала свои слова о том, что Европа ведет войну против России, ошибочными. Об этом она заявила в интервью газете Tagesspiegel.

"Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живет", – сказала дипломат.

На высказывание Бербок отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду на то, что германский министр действительно осознала свою ошибку и что это не очередное лицемерие.

"Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, <...> так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведёт к убийствам людей из западного оружия", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

С заявлением о войне против РФ Бербок выступила еще в конце января, чем вызвала широкий резонанс. Позже представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер объяснял, что Бербок совими словами хотела лишь подчеркнуть единство Запада в противостоянии агрессии со стороны России.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!