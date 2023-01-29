Шольц заявил, что кабмин ФРГ не допустит войны между РФ и НАТО

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился, что серьезно относится к своей присяге, в связи с этим он не допустит конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

"Мы не следуем за теми, кто почти легкомысленно рекомендует Германии идти вперед. Мы всегда действуем в тесной международной координации. Любое другое решение увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным", – подчеркнул Шольц.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер рассказал, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о войне против России были продиктованы желанием подчеркнуть единство Евросоюза, НАТО и стран "Большой семерки" против российской агрессии. Он напомнил, что Берлин не является стороной конфликта с точки зрения международного права.

25 января Германия подтвердила, что передаст Киеву танки Leopard и предоставит другим странам разрешение на их реэкспорт. На первом этапе Украине будет передана рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера

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