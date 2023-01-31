Глава МИД ФРГ сделала подарок Кремлю своим заявлением о войне с РФ – СМИ

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала подарок Кремлю своим заявлением, что Европа ведет войну с Россией. Об этом заявил лидер партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц в статье для Focus.

Он выразил мнение, что РФ сможет обернуть эти слова в свою пользу. Такие речи, тем более хорошо подготовленные и произнесенные перед парламентским собранием Совета Европы, он назвал недопустимыми. Мерц отметил, что в напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово.

Он уточнил, что плохо выразиться может каждый, однако в контексте настоящих событий создается впечатление отсутствия "скоординированности по вопросам внешней политики" в коалиционном правительстве ФРГ.

По его словам, Бербок небрежно сказала вещи, которые берут на вооружение те, кто выступает против оказания помощи Украине.

"В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения", – заключил Мерц.

Ранее Бербок заявила, что Европа ведет войну против России. Она также призвала европейские страны вместе делать больше для Украины, а не заниматься поиском виноватых среди своих.

После этого в МИД Германии уточнили, что поддержка Киева не делает ФРГ стороной конфликта. В министерстве пояснили, что Бербок имела в виду, что Европе следует вместе "выступить против этой войны".

В свою очередь, в министерстве иностранных дел России призвали посла Германии прояснить противоречащие друг другу высказывания. А лидер правой партии ФРГ "Альтернатива для Германии" Тино Крупалло попросил канцлера Олафа Шольца уволить Бербок с ее должности.



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