Глава МИД ФРГ Бербок оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску оговорилась и назвала украинское зерно "кокаиновым". Речь дипломата транслировалась на странице немецкого МИД в соцсети X (бывшая Twitter).

"Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно", – сказала Бербок.

Ранее вице-президент США Камала Харрис по ошибке призвала уменьшить численность населения страны ради улучшения экологии для будущих поколений. Харрис перепутала слова "население" (population) и "загрязнение" (pollution). Оговорку также зафиксировали в стенограмме выступления вице-президента на сайте Белого дома.

