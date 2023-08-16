Байден во время выступления исказил некоторые факты своей биографии

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Американский лидер Джо Байден в ходе выступления на предприятии по производству электротехники рассказал искаженные факты своей биографии. Об этом пишет газета New York Post.

"Мой дедушка умер очень молодым. Он умер в больнице, где я родился, за шесть дней до моего рождения", – заявил президент США.

При этом, уточнило издание, дедушка Байдена умер 26 сентября 1941 года в Балтиморе (штат Мэриленд). Это случилось более чем за год до рождения нынешнего американского президента, который появился на свет 20 ноября 1942 года в Скрантоне, штат Пенсильвания.

Вместе с этим Байден сообщил, что попал в перечень беднейших членов Конгресса страны за последние 36 лет. На это газета подчеркнула, что после избрания в качестве сенатора семья Байденов переехали в большой особняк. Площадь здания достигает почти 930 квадратных метров.

Кроме того, американский президент добавил, его отец имел среднее образование. По словам Байдена, у его папы не было возможности обучаться в колледже. Газета вновь опровергла слова главы Белого дома, заявив, что отец Байдена в течение года учился в престижном Университете Джонса Хопкинса.

Ранее президент США заявил, что знает, как себя чувствуют люди, которых списали со счетов из-за возраста. До этого СМИ сообщали, что Байден приходит в ярость, когда кто-либо вспоминает сколько ему лет в контексте предстоящих выборов главы Белого дома, которые состоятся в 2024 году.

Байден стал пользоваться укороченным трапом, чтобы не спотыкаться – СМИ